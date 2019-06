​Taglio dei parlamentari: Forza Italia si sfila, salta il quorum dei due-terzi, ora necessario il referendum

Il relatore, Roberto Calderoli illustrando la riforma che, essendo in seconda lettura non può essere modificata ma solo approvata o respinta, ha sottolineato che essa richiede comunque la maggioranza assoluta dei voti in Senato, vale a dire 161. Calderoli ha anche fatto una previsione, nel caso mancasse il quorum dei due terzi: «Probabilmente nessuno intenderà proporre un referendum confermativo su una riforma così condivisa dall'opinione pubblica».



Ma in discussione generale oltre al Pd (con Dario Parrini, Luigi Zanda e Alan Ferrari), anche Vitali ha preannunciato la contrarietà: «Il voto favorevole espresso a suo tempo, che rappresentava un'apertura di credito, non può essere confermato, in quanto nel passaggio alla Camera non sono state risolte le criticità segnalate durante l'esame in Commissione». Inoltre, ha spiegato, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari, si sarebbe dovuto al contempo prevedere meccanismi per garantire la rappresentanza democratica, con un rapporto più diretto tra eletto ed elettori

Si allontana il quorum dei due terzi per lache taglia il numero dei, necessario per evitare ilconfermativo. Nella prima seduta della Commissione Affari costituzionali del Senato, che ha iniziato l'esame della proposta della maggioranza, il senatore di Forza Italia , Luigi Vitali, ha preannunciato il voto contrario, diversamente da quanto era accaduto in prima lettura sia a Palazzo Madama che alla Camera.