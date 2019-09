Taglio parlamentari, legge alla Camera il 7 ottobre. Di Maio: prima prova di fiducia del governo

con l'inizio delle relative votazioni fissato per l'8 ottobre dalle 14. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Si tratta dell'ultimo passaggio parlamentare prima del via libera definitivo alla riforma costituzionale.

arà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle,, intervistato da Rai News 24 a New York. La Camera avvierà la discussione generale sul ddl,«Mancavano due ore di lavoro alla Camera - ha ricordato Di Maio riferendosi al vecchio esecutivo con la Lega di Matteo Salvini - e si potevano tagliare 345 parlamentari per sempre. Ora quelle due ore di lavoro bisogna decidere in quale giorno farle» e questo deve avvenire «il prima possibile, nelle prime settimane di ottobre, in modo che tra quindici giorni tutto il Paese possa sapere che questo governo come primo atto importante ha tagliato 345 poltrone».