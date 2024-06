I nuovi assetti dell’Unione europea e la ricostruzione dell’Ucraina. Per i temi sul tavolo il viaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Berlino di ieri, è finito col trasformarsi in una sorta di anticipazione del Consiglio Ue che si terrà a fine mese a Bruxelles. Il vicepremier infatti, ha incontrato in mattinata Friedrich Merz, il leader della Cdu tedesca, primo partito tedesco (assieme alla Csu) e della famiglia dei Popolari europei di cui fa parte anche Forza Italia.

APPROFONDIMENTI Eletti a Roma, chi sono i 15 nuovi eurodeputati Europee 2024: FdI sfonda tra gli operai Giorgia Meloni e Macron

Sul tavolo, al di là degli ovvi complimenti per i buoni risultati conseguiti da entrambi i partiti, le strategie per la formazione della nuova Commissione Ue. Al Ppe infatti, confermatasi formazione con più eletti all’Europarlamento, spetta la prima parola sul presidente dell’organo esecutivo della Ue. Indicazione da tempo già espressa, spingendo il bis di Ursula von der Leyen. Secondo i suoi fedelissimi, Tajani avrebbe infatti confermato a Merz che sul nome della politica tedesca è in grado di garantire il sostegno meloniano, a patto che all’Italia venga riconosciuto un ruolo di peso nella nascente Commissione. E, ovviamente, a patto che tanto Giorgia Meloni, quanto i socialisti, si dicano disponibili al loro contestuale assenso a Ursula. Non proprio un accordo chiuso insomma, complicato per di più dall’ala popolare francese che ieri si è schierata accanto a Marine Le Pen, replicando lo schema italiano. Assetti di cui discuterà anche l’altro vicepremier, alleato europeo di Le Pen, Matteo Salvini quando oggi - nel giorno della morte di Silvio Berlusconi - volerà a Bruxelles per incontrare gli altri leader della famiglia di Identità e democrazia.

L’UCRAINA

Il viaggio di Tajani a Berlino in realtà, nasceva per la partecipazione del vicepremier alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Evento presieduto dal cancelliere Olaf Scholz a cui hanno partecipato, assieme al presidente Volodymyr Zelensky, i rappresentanti istituzionali di circa 77 Paesi e ben 500 aziende. Un palcoscenico importante da cui il vicepremier ha approfittato per annunciare il rinnovato impegno italiano a sostegno di Kiev. «La prima strategia per la ricostruzione dell'Ucraina è proteggere le loro infrastrutture attraverso sistemi di difesa aerea - ha spiegato - e l'Italia è pronta a inviare nuovi aiuti militari con una batteria Samp/T. Ma il governo italiano ha deciso un altro pacchetto di concreta assistenza: si tratta di 140 milioni di euro per iniziative sulle infrastrutture, sulla salute, sul settore umanitario, sull'agricoltura, sullo sminamento». Non solo, dalla Penisola arriveranno anche ulteriori 45 milioni di euro per la ricostruzione della Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, «una città che sentiamo italiana».

«Non ci sarà una vittoria militare di Vladimir Putin e non sarà il presidente russo a dettare la pace in Ucraina», la posizione di Scholz, che ha accolto Zelensky alla Conferenza. Il cancelliere tedesco ha lanciato un appello agli alleati, chiedendo loro uno sforzo per «rinforzare le difese aeree di Kiev». «La difesa aerea è la risposta a tutto, bisogna privare Mosca dei vantaggi che ha dall'alto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA