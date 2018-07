Tajani e il Sud: «Europee, Berlusconi candidato a Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 13 Luglio 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, oggi sarà a Visciano per una iniziativa del partito.«Non per Forza Italia, l'unico partito ad occuparsene seriamente. Il Mezzogiorno per noi è una priorità e gli elettori lo hanno capito premiandoci sia in Molise che alle amministrative. Siamo vivi e saremo competitivi, anche alle europee del prossimo anno. Berlusconi sarà candidato, magari anche a Napoli, per guidare la riscossa del Sud. Negli ultimi venti anni nessuno ha fatto per il Sud quanto hanno fatto i governi guidati da Berlusconi».«Il Sud è scomparso, abbandonato da tutti. Il M5s ha preso i voti ed è scappato. Non ha una proposta, non ha un'idea».«E con quali fondi?».«È impossibile. Il commissario europeo per il Lavoro e gli Affari sociali, Marianne Thyssen, è stato chiaro con Di Maio, gli ha spiegato che non si può fare, non l'ha mai fatto nessuno Stato europeo. Ma al di là di tutto, c'è una questione di principio. Il Sud ha bisogno di strategie, non di elemosine».«Non esiste una sola idea di Mezzogiorno. Il Sud ha una naturale vocazione industriale ma le imprese meridionali sono penalizzate dalla mancanza di infrastrutture, anche digitali. Chi produce ha la necessità di trasportare i propri prodotti. E come li trasporta se l'Alta velocità si ferma a Salerno o se la rete stradale è carente e scadente? Per non parlare dei porti, assolutamente insufficienti».