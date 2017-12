CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 06:37 - Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 22:36

Bilancio di fine anno e prospettive per i prossimi mesi dall’osservatorio privilegiato di Strasburgo. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parla di politiche della Ue, ma non solo. Un’intervista-fiume per tirare le somme, a poco più di due mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, sui temi principali del dibattito nell’Unione europea che influenzano il confronto politico del nostro Paese.«Gli stessi problemi che c’erano da affrontare a inizio anno e che continuano a preoccupare i cittadini di tutta Europa e soprattutto dell’Italia. Parlo di immigrazione, terrorismo e disoccupazione giovanile».«Il governo Gentiloni ha fatto qualcosa, imitando quello che già aveva fatto il governo Berlusconi con gli interlocutori libici di allora. Forse, su questa iniziativa, il governo italiano si è mosso con ritardo».«Dimostrano che, purtroppo, la situazione politica in Libia resta sempre precaria e questo deve preoccupare. Vediamo in primavera, con condizioni climatiche migliori, cosa succederà. Probabile che possano incrementarsi di nuovo questi viaggi, considerando che i trafficanti di esseri umani ne hanno abbassato i costi. Per questo, credo che vada fatto un accordo più ampio con i Paesi di tutta l’area dell’Africa subsahariana».