Martedì 26 Marzo 2019, 21:54 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A livello locale, «sul territorio siamo lieti che la Lega stia con il centrodestra, ma a livello nazionale è complice, compartecipe di tutte le decisioni che stanno distruggendo l'economia del Paese». lo dice il presidente delParlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, incontrando la stampa italiana a Strasburgo. «Restare al governo con il M5S -continua Tajani- significa restare complici: si bloccano legrandi opere, non cala la pressione fiscale, non si fa la flat tax, in politica estera si sostiene Maduro e ci si oppone agli F35. È una politica grillina e la Lega è corresponsabile di queste scelte: finché non toglierà il sostegno a questo governo, la Lega è corresponsabile delle scelte del governo», conclude.