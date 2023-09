Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier, segretario nazionale di Forza Italia, ieri era a Berlino per incontrare la ministra tedesca Annalena Baerkoek, e il tema principale della sua missione erano proprio le differenze fra Italia e Germania sulle migrazioni.

Ministro, lei già ieri sera, rientrando da Berlino, si è subito diretto a Paestum per la festa di Forza Italia. A una anno dalle elezioni Politiche come arriva il vostro partito a questo appuntamento? Ridimensionato, in costruzione, ambizioso?

«Paestum è una tappa importante sulla via del rilancio, del rinnovamento di Forza Italia. Senza Berlusconi il nostro partito dovrà cambiare, ma certo rimaniamo ambiziosi. Non sono un megalomane, so bene che nessuno di noi neppure lontanamente può essere Berlusconi. Ma allora l'unica missione è quella di consolidare e rinnovare, rafforzare un partito di centro, europeista, moderato. Io sono totalmente convinto che solo con il confronto porteremo avanti politiche efficaci per l'Italia. Questo deve essere Forza Italia, il partito di chi vuole ragionare. Avevamo deciso Paestum prima della scomparsa di Berlusconi: adesso diverrà il luogo in cui celebriamo il suo compleanno, ma analizzeremo anche il suo percorso politico, ragioniamo sulla sua eredità umana e politica per andare avanti e continuare a essere qualcosa di centrale e decisivo nella politica italiana».

Molti vi hanno accusato di aver scelto Paestum, il Sud... Troppo meridionali?

«Noi saremo al Nord, al Centro, al Sud. E continueremo a fare tutto quello che è necessario per ogni regione d'Italia senza curarci delle polemiche. Vi do una notizia: fra poco il Teatro San Carlo di Napoli si sposterà in Egitto, per un'azione culturale che vuole tenere vicini i due paesi. Io andrò dal presidente Sisi, dove tornerò anche a parlare del caso di Giulio Regeni. Ma credete che lui mi chiederà se il San Carlo è del Nord o Sud Italia? Non credo».

Tra meno di un anno le elezioni Europee: qual è la soglia di tolleranza? Nel 2019 Fi prese l'8,8% ora i sondaggi la quotano più bassa...

«Veramente l'ultimo che ho letto ci dà già sopra il 10%. Ci hanno detto che eravamo morti, siamo perfettamente in vita. Ci hanno detto per anni che eravamo un partito di plastica: ma siamo il partito italiano collegato al Partito popolare europeo, un partito con 5 presidenti di Regione, centinaia di sindaci e consiglieri regionali, un partito presente e radicato sul territorio nazionale. Un partito che anche alle Europee riuscirà a presentare un messaggio politico di competenza e ragionevolezza a cui sono certo gli italiani risponderanno».

I cinque ministri di Forza Italia saranno candidati?

«I ministri hanno una loro missione decisiva, all'interno di un governo nazionale che durerà cinque anni. Siamo già partiti a lavorare sulle idee per selezionare i candidati alle Europee: dovranno essere rappresentativi delle professioni, dei loro territori, delle regioni in cui verranno eletti. Dovranno portare in Forza Italia il segno di quel dialogo continuo con ogni segmento della società civile che è il valore di un partito che parla ad ogni settore della società italiana».

Paestum non rischia di essere un evento autocelebrativo mentre il partito si sta riassestando dopo la dipartita di Berlusconi?

«Sicuro celebreremo Berlusconi! Ma non sarà una autocelebrazione: sarà un momento in cui una comunità si riunirà per rendere omaggio al suo leader, al suo fondatore, per ragionare su quello che negli anni ha fatto con noi. Ma anche per andare avanti, per costruire un nuovo futuro per questo movimento che può essere davvero utile in un'Italia in cui la politica è diventata così frammentata, rissosa, spesso incapace. Non siamo i primi della classe, ma siamo una classe politica di primo livello, che ha esperienza e conoscenza. E che adesso ha bisogno di ricostruire il suo progetto e offrirlo ai cittadini».

Metsola, Weber: Forza Italia vuole accreditarsi sempre più come unico interlocutore del Ppe. Sarà garante anche di un eventuale accordo con i Socialisti mentre Meloni e Salvini guardano ad altre alleanze?

«In Italia, Forza Italia è il Ppe, la prima famiglia politica europea. Ho detto da tempo che un progetto politico a cui Forza Italia lavora è quello di riunire per la nuova Commissione Ue la stessa maggioranza che ha eletto me al Parlamento europeo: conservatori, popolari e liberali. Ma ho sempre aggiunto, con realismo, che bisogna aspettare il giorno dopo le elezioni Europee. Vedremo quali partiti avranno quale tipo di consenso e poi creeremo le nuove alleanze. Un accordo fra quei partiti per me offrirebbe garanzie di buon governo all'Europa».

Forza Italia su molti dossier (migranti, grandi opere, Mes, extraprofitti delle banche) è sempre più antitetica alla Lega. Ci sarà rimpasto dopo le Europee?

«I rimpasti di governo non si programmano, e io non ne vedo all'orizzonte. Quello che dobbiamo fare è lavorare sempre tutti al meglio. Con le altre due forze politiche di maggioranza noi collaboriamo con convinzione nel sostegno a un governo che è stato scelto con chiarezza dagli italiani, che sta facendo il massimo per risolvere i problemi del Paese»

Ultima domanda: vedremo o no l'ologramma 3D di Berlusconi? La famiglia lo ha escluso perché non ha gradito. Ci sarà qualche sorpresa scenografica?

«Non serve un ologramma, noi vogliamo parlare di Berlusconi, raccontarlo, ricordarlo. Ma il tutto serve a costruire un futuro per Forza Italia, a capire quale ruolo possiamo ancora avere nel futuro del nostro Paese».

