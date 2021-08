Tajani: «L'idea dei 5 Stelle sul Nord è contro la crescita dell'Italia»

Onorevole Tajani, Milano uber alles come dice Conte?

«La proposta di Conte sulla legge speciale per Milano è sbagliata nella forma e nella sostanza. Nella sostanza, dice cose che dimostrano da parte sua una scarsa conoscenza dell'intero quadro italiano e anche della stessa Milano. Come si fa per esempio a parlare di 200mila bambini poveri quando a Milano i bambini nel totale sono meno di 200mila? Già questo dimostra la scarsa serietà della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati