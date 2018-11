Tap, Di Battista: «Ho illuso i salentini, merito di essere messo al chiodo»

Sabato 17 Novembre 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 14:51

«Merito di essere messo al chiodo, ho illuso i cittadini salentini». Alessandro Di Battista si scusa. Lo fa in un collegamento dal Nicaragua con lo studio della trasmissione Accordi & Disaccordi di Andrea Scanzi e Luca Sommi. Al centro la bufera contro il Movimento Cinque Stelle dopo il via libera a Tap.Di Battista interviene dopo il filmato girato durante un comizio a Melendugno in cui assicurava che il progetto del gasdotto sarebbe stato «bloccato in due settimane». «Io stesso mi ero illuso - dice Di Battista -, ero convinto che saremmo riusciti a bloccarlo ma è evidente che quando ho detto questa frase intendevo qualora il Movimento avesse governato da solo. Ciò non è accaduto»."Me lo merito tutto - dice ancora Di Battista - starò più attento con le parole e proverò a fare più pressione affinché certe promesse che sono state fatte e sulle quali abbiamo preso voti vengano mantenute».