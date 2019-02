Tav, Di Maio: «Ridimensionare l'opera? Una supercazzola»

Di Maio. «Finché ci sarà il Movimento al Governo, la Tav non si farà. Ridimensionata? Il tema non è il ridimensionamento dell'opera: se diciamo queste cose, parliamo di una supercazzola». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine di un evento elettorale a Ortona. «Per me valgono le priorità: in questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio, ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'accordo, altrimenti devo concludere che si spinge su cose su cui non siamo d'accordo per creare tensioni nel governo? Io non lo consiglio».

Tensione altissima tra i partner di governo sul caso della Tav . Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono nuovamente intervenuti sul tema a margine di eventi elettorali cui stanno partecipando. «Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini, ho fatto il ministro, io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le partenze, l'ho fatto, lo farò, poi sulla Tav aspettiamo i numeri». Così Matteo Salvini questa mattina prima di un comizio a Campli per le regionali, a chi gli chiedeva se l'indecisione di Luigi Di Maio sul voto per il caso Diciotti fosse un grimaldello per avere un via libera sul Tav.