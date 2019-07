Tav, Lega: cosa fa M5S al governo?. La replica: «Loro bulli senza numeri»

Domenica 28 Luglio 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo contro nel governo. «Se per i 5 Stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà? Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga». Lo dichiarano i capigruppo dellaRiccardo Molinari e Massimiliano Romeo, in una nota.Immediata la replica. «Così è fin troppo facile, dalla Lega fanno i bulli sulla Tav coprendosi dietro ai numeri di Pd e Cav. Se ogni forza politica votasse per sé passerebbe la mozione. Solo votando insieme Lega e Pd o Lega e Forza Italia passerebbe la loro mozione. Lo dicano ai cittadini, dicano che dopo quello della crostata c'è un altro di patto da parte di tutti i partiti italiani, per regalare 2 mld di euro delle tasse alla Francia. Non a caso anche +E spalleggia i leghisti, forse gli devono un favore dopo aver regalato milioni di euro a Radio Soros?», afferma il M5S.