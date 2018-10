Tav, Tria: presto per quantificare i costi di uno stop

Il governo non è ancora in grado di quantificare l'impatto di un eventuale stop alla Tav. A dirlo

L'analisi costi-benefici che riguarda la Torino-Lione «è in corso, pertanto in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti europei per la stessa o agli impatti macroeconomici dell'intervento è prematuro approntare qualsiasi quantificazione i cui elementi sono oggetto stesso dell'analisi costi-benefici in corso».LEGGI ANCHE«A quanto risulta - ha detto Tria - la sospensione della pubblicazione delle gare in attesa che venga completata l'analisi costi-benefici dell'opera è avvenuta sulla base di uno scambio di lettere tra i ministeri competenti di Italia e Francia. Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso». La risposta di Tria ha provocato la protesta dei deputati di Forza Italia, che avevano presentato l'interrogazione: alcuni di essi si sono alzati sventolando cartelli con la scritta 'Sì Tav: Ladri di lavoro' e sono stati richiamati dal presidente della seduta, Fabio Rampelli.Slitterà ancora una volta l'assemblea congiunta di deputati e senatori M5s, convocata in origine per ieri sera e rinviata ad oggi per il prolungarsi dei lavori d'Aula alla Camera. Per la stessa ragione, il protrarsi dell'esame del Dl Genova, la congiunta dovrebbe slittare anche oggi anche se in teoria i gruppi pentastellati potrebbero approfittare della pausa concessa dal question time e dalla capigruppo, convocata per le 14,30.«Dobbiamo affrontare troppe questioni aperte, quando si fa un'assemblea dobbiamo sapere di avere il tempo, se vogliamo, di discutere: è impossibile riunirci sapendo che dobbiamo sfruttare un ritaglio di tempo» ragiona un deputato. All'ordine del giorno dell'assemblea ci sono infatti i decreti del governo, e in particolare quello sicurezza su cui si registra la contrarietà di alcuni senatori, nonché le questioni aperte con il via libera al Tap e il no del M5s alla Tav.