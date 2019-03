Tav, Pd e Fi sfiduciano Toninelli: mozioni saranno discusse il 21 marzo

«In questo momento siamo presentatori di una mozione di sfiducia contro il ministro Toninelli, come il Pd. Ma il Sì Tav è Forza Italia, ricordo che il Pd ha sempre tenuto un atteggiamento molto ambiguo: diceva sì a Torino, ma no in Val di Susa. Per quanto ci riguarda il tema il tema infrastrutture è sempre stato una priorità: il nostro sì è sempre stato netto, chiaro, mai messo in discussione. Per quanto ci riguarda, la nostra mozione di sfiducia è 'là mozione». Lo ha detto Annamaria Bernini, presidente dei senatori Fi, parlando con i giornalisti a margine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, che ha fissato per il 21 marzo l'esame dei documenti in aula.

«È un atto doveroso. Abbiamo un ministro che danneggia l'Italia con la sua incompetenza ed è l'ora di dirlo» commenta il candidato alla segreteria dem Maurizio Martina. La capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera, Raffaella Paita invita tutte «le forze politiche che vogliono realizzare la Tav» a votare la sfiducia.



Silvio Berlusconi, in campagna elettorale a Potenza affonda: «Dai il via a lavori, assunzioni, a spese importanti per l'Italia e l'Unione europea e fra qualche mese poi togli tutto di mezzo? Ma dove vivi? Sei scemo? Toninelli è scemo!». La Lega però rassicura. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno annuncia: «Credo che la prossima settimana ci sarà una sintesi finale».

Martedì 5 Marzo 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2019 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA