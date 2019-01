Tav, presentata la costi-benefici: giudizio negativo. Chiamparino: nessuna ragione per rinviare decisione

Il professor Marco Ponti ha annunciato a Sky Tg24 la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti.. «L'analisi - ha detto Ponti - vale per la collettività e quindi riguarda tutta l'opera, la parte italiana, ma tutti i soggetti sociali implicati, gli utenti, le imprese, lo Stato, la sicurezza e gli effetti occupazionali». A quanto risulta al Messaggero, il giudizio sull'opera è negativo. Ponti ha comunque affermato: «Non posso parlare degli esiti dei conti - ha spiegato - perché l'accordo con il ministro Toninelli con il mio gruppo è che se ne parli solo dopo che il Ministero li avrà resi pubblici».



Chiamparino. «Il professor Ponti ha annunciato di aver consegnato al governo l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. A questo punto non c'è più alcuna ragione per differire una decisione: il governo ci faccia sapere in fretta cosa intende fare». Così il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. «Per parte mia - aggiunge il governatore - sabato prossimo parteciperò alla manifestazione torinese Sì Tav per sottolineare la necessità, senza ulteriori indugi, di una decisione favorevole alla sua realizzazione».

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 16:39

