Tav, l'analisi costi-benefici consegnata al governo francese

La rinuncia alla Tav può essere una sorta di merce di scambio con M5s su caso Diciotti? «Chi la pensa così andrebbe curato, perché pensare che si metta sul mercato, come in un suk, una grande opera necessaria al paese e un processo, proprio non ha capito niente, né di me né del Governo», afferma Matteo Salvini arrivando a Siena per un incontro con il sindaco Luigi De Mossi. «Io le gallerie preferisco finirle», aveva detto poco prima il vicepremier a Monteoni d'Arbia.

L'analisi costi-benefici del progetto Tav Torino-Lione è stato condiviso oggi con il governo francese. «Oggi il Mit ha condiviso con il Governo francese, nella persona dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, l'analisi costi-benefici sul progetto Tav Torino-Lione, come concordato dai Ministri Borne e Toninelli, prima della sua validazione e pubblicazione da parte del Governo italiano. È il punto di partenza di un'interlocuzione tra i due esecutivi. A breve sarà fissato un incontro bilaterale». Lo dice in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.