Tav, Palazzo Chigi: «I bandi slittano». No di Fico: è l'identità M5s. Salvini: farò di tutto perché si faccia

Sabato 9 Marzo 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2019 14:39

«Si va verso il rinvio dei bandi» per la Tav. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. I bandi, sottolineano, «non partiranno lunedì».Tra Palazzo Chigi e Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), l'azienda di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie italiane che si occupa della realizzazioni della linea Torino-Lione, si apprende poi, è in corso una interlocuzione, il cui obiettivo è quello di rispettare le indicazioni dei governi in vista del consiglio d'amministrazione di lunedì.LEGGI ANCHEIntanto i 5 stelle ribadiscono il no alla Tav. E' una «battaglia identitaria del Movimento» cinquestelle, ha detto a Napoli il presidente della Camera, Roberto Fico. «Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - racconta Fico - eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, finì la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav».«Il primo atto nel 2013 quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di M5S alla Camera e al Senato, la prima uscita pubblica di tutto il MoVimento 5 stelle parlamentare fu di andare a visitare i cantieri della Tav per comprendere a che punto ci trovavamo, per dire l'ennesimo no documentato e non ideologico alla tav - ha ricordato Fico - quindi è una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai meetup al movimento, non è un atto ideologico perché abbiamo visto tutte le relazioni che sono negative senza contare che ogni volta purtroppo, e non solo in Italia, che un'opera va avanti in un certo modo crescono anche le spese che in questo momento non sono a bilancio, diciamo così». «È chiaro che è una battaglia identitaria del MoVimento 5 stelle e quindi comprendo bene la durezza», conclude.«Sono disponibile a tutto: se non c'è accordo del governo, si può pronunciare il Parlamento, si possono pronunciare gli italiani con un referendum consultivo. L'accordo si può trovare in Parlamento o nel Paese», ha sottolineato invece il vicepremier Matteo Salvini parlando a SkyTg24 da Milano che poi ha aggiunto: «Io rimango convinto che la Tav si debba fare, per collegarci al resto dell'Europa. Stiamo lavorando per riaprire tutto quello che altri hanno bloccato per anni e io farò di tutto perché, coinvolgendo la Francia e l'Europa, l'opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo».«La Tav è un'opera determinante per l'Italia. C'è uno studio della Bocconi che indica in 50mila i posti di lavoro nei cantieri che si attiverebbero dalla Tav la cui realizzazione è una questione anche di credibilità del Paese». Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. «Sarà un fine settimana di studio per il Governo, incrociamo le dita e speriamo in una soluzione positiva nell'interesse dell'Italia e dell'Europa. Ci auguriamo che la Tav si faccia e che non cada il Governo».