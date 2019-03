Tav, il governo vacilla. Di Maio: è tosta ma niente crisi. Stasera assemblea gruppi M5s

Giovedì 7 Marzo 2019, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2019 14:37

Scontro continuo sulla Tav e governo in bilico. «Saranno necessari ulteriori incontri non essendoci un accordo finale». Così termina la nota di Palazzo Chigi diffusa all'indomani del vertice di governo sulla Tav chiuso senza trovare un punto di intesa.. «Crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi», commenta il leader del Movimento 5 stelle e vicepremier Luigi Di Maio ad Affaritaliani.it, a proposito della riunione a Palazzo Chigi sulla Tav, che non ha portato a alcuna decisione. Poi, alla domanda Come se ne esce?, Di Maio risponde: «È tosta».. «Assolutamente sì». Così anche il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto a Potenza alla domanda se il governo regga ancora dopo il vertice di ieri sulla Tav che si è concluso con un nulla di fatto. Il leader della Lega ha ricordato di aver risposto così anche durante le campagne elettorali in Abruzzo e Sardegna: «Fra poco ci sono le elezioni comunali in Sicilia - ha aggiunto - e risponderò ancora così». «Non sono stato eletto per bloccare ma per sbloccare», ha poi aggiunto il vicepremier, rispondendo ad una domanda sulla trattativa per la Tav. «Ho le idee chiare - ha detto Salvini - e spero che si chiuda più presto possibile».Stasera intanto assemblea dei gruppi di senatori e deputati grillini convocata, a quanto si apprende, questa sera, alle 19, all'Auletta dei gruppi parlamentari. L'assemblea vedrà la presenza del vicepremier e capo politico del M5S e ha, come unico punto all'ordine del giorno, il dossier Tav. In vista dell'assemblea dei gruppi resta però fermo il «no» alla Tav. È questa la posizione, a quanto si apprende da fonti pentastellate, ribadita in queste ore dai 5 stelle.presentata da M5S e Lega che «impegna il Governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». La mozione è stata approvata con 139 voti a favore e 105 contro e nessuna astensione. Il Senato non ha approvato, invece, le mozioni presentate dall'opposizione, che avevano avuto il parere contrario del Governo, di Pd, Fi e FdI. Respinto, infine, a larga maggioranza l'ordine del giorno presentato dalla senatrice di Leu, Loredana De Petris.«Da Palazzo Chigi emerge chiaramente che il governo Conte-Salvini-Di Maio è alla disperata ricerca di pretesti per uscire dalla paralisi in cui si è cacciato sulla TAV e continuare l'insopportabile manfrina. Adesso cercano di coinvolgere i francesi e di scaricare su di loro le proprie responsabilità». È quanto dichiara Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte. «Ormai - aggiunge Chiamparino - è evidente che Minitav, ameni- tav di Venaus e le altre sciocchezze che abbiamo sentito in queste settimane, incluso il fermare i bandi dopo che Telt li ha fatti partire, sono solo parole che stanno trasformando l'Italia nel paese dei balocchi e mettono a rischio finanziamenti europei e la realizzazione dell'opera. La strada è una sola: si vada avanti con l'attuale progetto della Tav».