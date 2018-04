Telefonata Salvini-Di Maio: «Camere operative subito»

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni.



Dunque non è Giancarlo Giorgetti, uomo chiave della trattativa M5S-Carroccio, ma Molteni, il presidente della commissione speciale in pectore. Il deputato leghista stamattina su Facebook annunciava la sua battaglia storica, che piace anche ai pentastellati. «Presenterò e illustrerò la proposta di legge della LEGA sulla legittima difesa - ha scritto - Bocciata dalla sinistra nella precedente legislatura, ora l’abbiamo riproposta!»

Mercoledì 11 Aprile 2018, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 17:37

