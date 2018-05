Terra dei Fuochi, l'incarico recuperato dal M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Maggio 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 10:13

La poltrona, decisiva per i destini della Terra dei Fuochi era già stata foderata di verde padano in attesa dell'arrivo della senatrice leghista Lucia Borgonzoni. Ma alla fine, travolto dal pressing compatto dei sessanta parlamentari campani del M5s, Luigi Di Maio ha battuto un colpo: a meno di clamorose sorprese, sarà il generale Sergio Costa il nuovo ministro a Cinque Stelle dell'Ambiente. Giovedì scorso, quando ancora circolava la seconda bozza del contratto di governo, i giochi erano pressoché fatti: Matteo Salvini aveva concordato con Luigi Di Maio che la futura inquilina del ministero dell'Ambiente sarebbe stata la pasionaria bolognese anti-zingari, Lucia Borgonzoni. Ma nella giornata successiva, quando i quaranta comitati di Stop Biocidio accusano pubblicamente il Movimento 5 Stelle di aver tradito la Terra dei Fuochi e di essersi scordati del Sud (al quale vengono dedicate solo sette righe nel programma di governo), si innesca un effetto valanga. Centinaia di militanti pentastellati vicini ai comitati ambientalisti prendono d'assalto le bacheche social di deputati e senatori campani. E nei venti comuni campani chiamati al voto per le comunali del 10 giugno, si scatena la bagarre contro i candidati sindaci del Movimento. Nella versione definitiva del contratto, si parla di azioni ambientali specifiche per la Pianura Padana.Sulla Terra dei fuochi del leader pomiglianese, dove il M5s ha sfondato alle politiche la quota del 60%, neanche un accenno in sessanta pagine di programma. Una volta votato on line, il contratto non è più rivedibile. La frittata, il 18 maggio, è ormai bella che fatta. È a quel punto che i parlamentari campani salgono sulle barricate. E prendono d'assalto lo smartphone di Luigi Di Maio. Il tam tam si fa incalzante, il malcontento diffuso e generalizzato. Declinato in modi più o meno perentori il messaggio delle truppe Cinque Stelle è pressoché univoco: «Luigi, gli elettori sono in rivolta, chiama Salvini e digli che il ministero dell'Ambiente ce lo prendiamo noi. Serve un segnale, e quel segnale è il nostro candidato ministro Sergio Costa, quello che ha scoperto la Terra dei fuochi». Impegnato nel comporre il difficile puzzle di governo, il capo politico tentenna. Ma tra il 19 e il 20 maggio, molti parlamentari passano dalle parole ai fatti. È il momento in cui il leader a Cinque Stelle lancia la campagna informativa sul contratto in tutte le piazze d'Italia. Intervistato dal Mattino il 20 maggio, il capogruppo M5s della commissione Ambiente, Salvatore Micillo, lancia parole rassicuranti: «Contratto o non contratto, il Movimento non deflette dalle sue battaglie per la Terra dei fuochi». Ma il Sud non c'è. La Terra dei fuochi meno che meno. La consigliera del M5s Francesca Menna, esprime la sua insoddisfazione sul nostro giornale, anche a nome di altri consiglieri e parlamentari a Cinque Stelle: «Non sono andata al banchetto, perché il contratto non mi rappresenta», dice. Sono molti i deputati e senatori campani che disertano le piazze in quel week-end.