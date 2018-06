CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Giugno 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 09:59

Il decreto sulla Terra dei Fuochi annunciato come ormai imminente la settimana scorsa dal vicepremier Luigi Di Maio, provvedimento simbolo del Movimento, dovrà ancora attendere un bel pezzo prima di diventare realtà. Slittato finora a causa di un conflitto di competenze sorto nei giorni scorsi tra il ministero dell'Ambiente guidato da Sergio Costa e quello dell'Agricoltura capitanato dal leghista Gian Marco Centinaio. Il provvedimento, studiato per contrastare i roghi tossici, doveva essere presentato mercoledì scorso a palazzo Chigi alla fine del Consiglio dei ministri. Ma la conferenza stampa alla quale avrebbero dovuto prendere parte lo stesso ministro dello Sviluppo e del Lavoro e quello dell'Ambiente all'ultimo momento è saltata. Senza alcuna spiegazione. Poi un lungo silenzio, protratto fino a lunedì scorso. «Stiamo valutando le coperture», si sono limitate a spiegare fonti del governo. Come stanno esattamente le cose?LE COMPETENZEDal ministero dell'Ambiente assicurano che il pacchetto salva-ambiente sarà presentato nel prossimo Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato per oggi pomeriggio o domani mattina. L'allungamento dei tempi, spiegano da via Cristoforo Colombo, è dipeso finora da mere questioni tecniche che poco o nulla hanno a che vedere con presunti problemi di copertura. Fatto sta che il decreto sulla Terra dei fuochi, autentico fiore all'occhiello del vicepremier di Pomigliano, dovrà ancora percorrere un lungo cammino prima di poter dispiegare i suoi effetti. Al momento infatti il provvedimento vero e proprio che disegnerà un modello unico di intervento per le bonifiche di tutta Italia è «meno che una bozza». E ci vorrà ancora del tempo per metterla a punto in ogni suo aspetto. Quello che sarà presentato probabilmente in Consiglio dei ministri è piuttosto - chiarisce il ministero dell'Ambiente - un decreto tecnico a costo zero, che è preliminare al secondo step vero e proprio, quello finalmente operativo. Una sorta di atto preparatorio che sposta in capo all'Ambiente tutte quelle competenze necessarie affinché via Cristoforo Colombo possa operare in autonomia al risanamento di tutte le zone ad alta criticità ambientale che presentano condizioni similari a quelle riscontrate in Campania. Non a caso, tengono a precisare da via Cristoforo Colombo, il titolo corretto del futuro decreto va declinato al plurale: Terre dei fuochi.IL RITARDOMa prima del merito, rimane ad ogni modo ancora aperta la questione del metodo. Tra le competenze da trasferire sotto l'insegna del ministero di via Colombo, figurano infatti anche quelle legate alla filiera agroalimentare e alle bonifiche che a oggi afferiscono al ministero dell'Agricoltura guidato dal leghista Gian Marco Centinaio. Che nei giorni scorsi non si sarebbe manifestato troppo entusiasta di fronte alla prospettiva di cedere un pezzo strategico del suo ministero, al quale sono legate un nugolo di piccole e medie imprese assai operose del Nord.«Se il decreto preparatorio ha subito finora un rallentamento spiega un parlamentare pentastellato è proprio perché c'è stato nella settimana scorsa un tira molla con la Lega sulle competenze delle bonifiche e dell'agroalimentare ed è necessario un accordo formale con il ministro Centinaio. Ma confidiamo di risolvere tutto, il problema emerso la settimana scorsa dovrebbe essere stato superato». Lunedì fonti del governo avevano assicurato che il decreto sulle Terre dei fuochi «si farà e anche a breve».