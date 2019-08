CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Agosto 2019, 08:13

«Ho scritto a Conte per chiedere la convocazione urgente della cabina di regia politica sulla Terra dei Fuochi. Io ho fatto la mia parte per evitare gli incendi. Adesso devono farla anche gli altri: non tocca al dicastero dell'Ambiente organizzare i presidi delle forze di polizia, ma a quello degli Interni. Chiedo a Salvini di intervenire subito». Il ministro Sergio Costa, dopo il rogo delle ecoballe a Battipaglia, dice basta. Non ne può più di vedere la sua terra bruciare. E così, mentre sui social infuriano le polemiche, mentre si rincorrono le foto del ministro Salvini che canta l'inno nazionale con le cubiste, lui, che ha passato una vita nelle forze dell'ordine e ancora si mette la mano sul cuore alle note di Fratelli d'Italia, perde la pazienza e decide di dire chiaro e forte che è necessaria una marcia in più per fermare i roghi. E che quella marcia la deve ingranare Salvini.