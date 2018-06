Terra dei Fuochi, è braccio di ferro tra cinquestelle e Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:00

La strada verso la vivibilità della Terra dei Fuochi è ancora lunga. Il consiglio dei ministri, convocato ieri sera, non mette fine al braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a cui quella striscia tra Napoli e Caserta avvelenata da roghi e rifiuti tossici sta molto a cuore. Tutto rinviato: il tema non fa nemmeno capolino, se ne parlerà se va bene - nella riunione della settimana prossima. Le competenze in materia di bonifiche dei terreni e filiera agroalimentare non passano di mano: è stallo tra il ministero dell'Agricoltura del leghista Gian Marco Centinaio (cui oggi appartengono) e il dicastero dell'Ambiente guidato da Sergio Costa che le rivendica e che non perde occasione di rilanciare: «Altrimenti si ferma la fase due».Ufficialmente, la colpa è degli uffici tecnici dello stesso Di Maio che non avendo finito il lavoro su alcuni provvedimenti di lavoro e welfare contenuti nello stesso pacchetto, hanno causato il rinvio. Ma per tutto il giorno si è registrato il malumore dei leghisti che - con l'argomento che «non è nel contratto di governo» evitano in extremis uno scippo poco gradito sotto due versanti: da un lato, temendo la perdita di affari per le imprese del Nord che si occupano di smaltimento rifiuti e bonifica dei territori; dall'altro paventando novità operative parametri di gestione dei siti, criteri minimi di idoneità, ispezioni ambientali fuori dal loro controllo.