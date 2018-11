Terra dei Fuochi: cambiano i governi, restano le promesse

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

È una strategia della tensione quella che a partire da questa estate è stata scatenata nelle “terre dei fuochi”, un salto in avanti compiuto da coloro che sul business dei rifiuti hanno costruito criminali e mastodontiche ricchezze. Dopo aver seppellito veleni in buona parte della provincia di Napoli, e poi in molte regioni del Nord, si è passati a incendiare gli impianti di deposito e di smaltimento. Nulla sembra fermare i signori dell’inquinamento, neanche un governo che all’esordio aveva promesso massima attenzione e l’introduzione di norme severe.L’ultimo incendio a Santa Maria Capua Vetere, prima a San Vitaliano, Casalduni, Marcianise. Nubi di fumo nero che avvolgono terre martoriate, “nebbia nera” che assale città dove i manifesti listati a lutto per morti di cancro continuano ad apparire come i tazebao di una tragedia collettiva. Gli impianti vanno in fumo nel Napoletano ma non solo: Corteleone in provincia di Pavia, Cairo Montenotte, Branzate e così via. C’è chi ha interesse, al Nord come al Sud, a mettere in crisi un ciclo dei rifiuti già precario con l’obiettivo che il grande affare non si fermi, che una nuova emergenza faccia scattare procedure straordinarie per appalti milionari, che i controlli sulla qualità del materiale da smaltire si affievoliscano pur di fare piazza pulita dell’immondizia stipata ormai dovunque.Scene già viste all’indomani della grande crisi dei rifiuti consumatasi agli inizi degli anni Duemila.Una prima risposta arrivata dalla politica è stata la decisione di rendere “sensibile” tutto ciò che abbia a che fare con lo smaltimento. Una circolare emanata dal Viminale in gran fretta ha imposto la sorveglianza ai siti, ma la decisione non sembra abbia prodotto risultati, visto che gli incendi sono continuati come e più di prima. D’altronde pensare che polizia e carabinieri possano stare a presidiare giorno e notte montagne di materiale di scarto in tutta Italia è poco realistico, soprattutto in aree dove le forze dell’ordine sono chiamate ad affrontare altre emergenze. Si poteva forse ricorrere prima all’Esercito, ma solo ieri qualcuno l’ha chiesto e il ministro Trenta ha garantito un «monitoraggio» con uomini e mezzi. Intanto presso varie Procure sono stati aperti fascicoli ma ancora non risultano indagati tranne che per un incendio avvenuto a Caivano. Non pare vi sia, invece, un’inchiesta dalla Dda, tantomeno un coordinamento tra le Procure del Nord e del Sud.I comitati per l’ordine pubblico convocati all’indomani di ogni incendio, come l’ultimo svoltosi ieri a Caserta, appaiono dunque come un inutile rituale. Eppure il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva promesso in una della prime sedute del consiglio dei ministri un decreto che avrebbe dovuto segnare la svolta. È arrivata solo una diversa ripartizione di competenze con il collega dell’Agricoltura, mentre le norme vere, è stato detto, ci saranno in un secondo momento, come quelle che consentirebbero di perseguire i “piromani” anche se non colti in flagrante. Per introdurre questa novità giuridica bisognerà però modificare l’articolo 256 bis, competenza del Guardasigilli e non di Costa. Incrocio tra ministeri con inevitabili grovigli che neanche un governo che si professa smart pare in grado di superare in tempi ragionevolmente rapidi.Il tempo. Quello che nell’epicentro della terra dei fuochi, le aree del Napoletano e del Casertano maggiormente devastate dagli incendi, è scaduto da un pezzo mentre cresce la sensazione di isolamento, tanto che pezzi di società e settori della Chiesa, da sempre in prima fila nella battaglia ambientale, vivono sempre più il dramma della solitudine. Eppure il Movimento Cinquestelle dalle parti di Acerra, Pomigliano, Caivano, Afragola ha ottenuto alle elezioni politiche percentuali bulgare, pari a quelle della Puglia. Una delega incondizionata firmata da chi si era sentito promettere in campagna elettorale, oltre ai fondi mai arrivati per le bonifiche, un cambio di paradigma: trasformare un’emergenza vissuta nei palazzi romani come un problema locale, e circoscritto a poche città, in questione nazionale. Di Maio promette ora «un Consiglio dei ministri da svolgere - dice - in provincia di Caserta o di Napoli per prendere provvedimenti importanti». Gesto simbolico che forse servirà al Movimento e al suo leader per provare a far dimenticare cinque mesi trascorsi invano, il tentativo in extremis di non ritrovarsi alle prese con un nuovo caso-Puglia. Ma l’idea di un Cdm in trasferta non è nuova: il copyright va a Silvio Berlusconi che nel 2008 a Napoli tenne ben tre consigli dei ministri, l’ultimo per emanare un decreto e dire “l’emergenza rifiuti è finita”. Abbiamo visto che non è stato così perché non bastano gesti episodici, spot e promesse per strappare pezzi di territorio dal controllo dei “signori dei veleni” passati spesso indenni per le inchieste della magistratura o condannati con pene miti nei pochi processi finora celebrati. È dunque la catena degli interessi, delle complicità e dei silenzi colpevoli, anche di molti amministratori locali, a dover essere spezzata, quel cambio di paradigma promesso che ancora non c’è.