Terra dei fuochi, il ministro Costa rassicura: «Convinto che il decreto passerà»

Venerdì 29 Giugno 2018, 13:52

Solo il tempo di risolvere «alcuni tecnicismi giuridici» perché possa avere luce verde il decreto sulla Terra dei fuochi, che prevede il passaggio delle competenze in materia dal ministero delle Politiche agricole a quello dell'Ambiente: lo ha detto oggi il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, nella trasmissione «Fuori Tg», di Rai Tre.«Sono assolutamente persuaso che il decreto sulla Terra dei fuochi passerà», ha detto Costa. «Adesso si stanno calibrando i cosiddetti tecnicismi giuridici». Una volta che il decreto ci sarà si potrà procedere alle bonifiche. Queste ultime, ha rilevato il ministro «sono ipotizzabili rispetto alla messa in sicurezza». Si tratta, ha proseguito, di «un passaggio topico perché significa recuperare quei denari che ci sono e che servono a questo, ma che devono essere collegati a una pianificazione seria e trasparente. Questo - ha osservato - è un compito che ho non appena la competenza per queste cose passerà dal ministero delle Politiche agricole a quello dell'ambiente. tutto il resto è pianificato». Il ministro ha osservato inoltre che il decreto «si riferisce a tutte le terre dei fuochi che attraversano il Paese, non solo quelle della Campania, ma tutte quelle che possono emergere o che già ci sono».Per Costa il passaggio delle competenze in materia dal ministero delle Politiche Agricole all'Ambiente è cruciale perché adesso «questo problema è percepito come un problema agricolo, invece è un tema ambientale. I prodotti agricoli sono ottimi e il sistema di controllo è fra i più avanzati del mondo»