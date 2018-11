Terra dei fuochi, vertice ad alta tensione: Salvini firma e scappa via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Novembre 2018, 07:30

Inviato a CasertaÈ inutile girarci attorno: il nervosismo tra i due alleati/avversari a Caserta è palpabile. Tra Salvini e Di Maio che, senza contare i giorni scorsi, sin dalla mattina duellano sempre sul tema termovalorizzatori. Con il titolare del Viminale che si rende conto come in Terra di Lavoro sia nettamente in minoranza rispetto a mezzo esecutivo che è tutto grillino. Non una parola con i giornalisti all'ingresso in Prefettura e poi, subito dopo la firma del protocollo per la terra dei fuochi, via verso il Quirinale. Nessuna tensione si affrettano a sottolineare Conte e poi l'ufficio stampa di Salvini. C'era anche la sua targhetta al desco in sala stampa ma viene tolta alla spicciolata. «La firma del protocollo si è prolungata», la spiegazione ufficiale.