Terremoto, i fondi del Recovery Plan per rilanciare il Centro Italia: 1,78 miliardi di investimenti e sostegni

La questione del Centro Italia, diventa per la prima volta una questione nazionale. Mario Draghi se ne fa carico, in maniera solenne, inaugurando il «Parco della Memoria» per le vittime del sisma all’Aquila. Il premier ricorda che dopo il terremoto quest’area ha perso qualcosa come 200 milioni di euro l’anno di valore aggiunto. Al netto delle sofferenze e delle ulteriori difficoltà economiche causate dalla pandemia. Non solo. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati