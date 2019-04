L'Aquila, Mattarella: «I giovani hanno diritto alla rinascita. Ricostruzione è sfida nazionale»

Il capo dello Stato Sergio Mattarella chiama in causa per la ricostruzione l'Università de L'Aquila: «L'Aquila vanta una importante università, dispone di attività produttive d'eccellenza, può e deve utilizzare gli investimenti per potenziare l'innovazione». «Dare un degno futuro ai giovani è il traguardo più ambizioso del cammino di ricostruzione da percorrere», afferma Mattarella.



«La ricostruzione resta una grande sfida nazionale. È affidata alla responsabilità delle istituzioni, a tutti i livelli, che devono assicurare sostegno ai progetti, certezza e continuità nelle risorse, trasparenza nella gestione. Ma la ricostruzione avrà pieno successo se renderà protagoniste le comunità locali, se rigenererà le reti sociali e i luoghi dove si trovano le radici della vita civile». Lo dice Sergio Mattarella nell'anniversario del sisma a L'Aquila. «Il motore della ricostruzione va portato a pieno regime. Gli stessi cantieri devono diventare simbolo e incentivo alla speranza», aggiunge.

Sabato 6 Aprile 2019, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 12:04

