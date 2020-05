Terrorismo, Mattarella: «Ricordare chi non si è piegato, Moro una ferita indelebile. Non sempre è stata fatta piena luce»

Terrorismo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un messaggio ricorda le vittime e il coraggio di chi non si è piegato: «Ricordare chi non si è piegato, Moro una ferita indelebile. Non sempre è stata fatta piena luce». Nel suo messaggio nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo il presidente Sergio Mattarella sottolinea che «è giusto ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica. Il terrorismo è stato sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti, e grazie all'unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà».

Mattarella: «Uccisione di Moro una ferita indelebile». «Il 9 maggio è il giorno in cui Aldo Moro venne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all'apice dell'aggressione allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto resterà una ferita insanabile nella nostra storia democratica. Respinta la minaccia terroristica, oggi ancor più sentiamo il dovere di liberare Moro e ogni altra vittima da un ricordo esclusivamente legato alle azioni criminali dei loro assassini. Nel riscoprire il pensiero, l'azione, gli insegnamenti di Moro e di tanti altri giusti che hanno pagato il prezzo della vita, ritroveremo anche talune radici che possono essere preziose per affrontare il futuro». Il ricordo dello statista e leader democristiano nel messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo.

«Non sempre è stata fatta piena luce». «Nel tempo sono state accertate responsabilità dirette e indirette. Gli autori dei delitti sono stati sottoposti a processi e condanne. Ma non ovunque è stata fatta piena luce. La verità resta un diritto, oltre che un dovere per le istituzioni. Terrorismo ed eversione sono stati battuti con gli strumenti della democrazia e della Costituzione: la ricerca della verità, dunque, deve continuare laddove persistono lacune e punti oscuri». Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo.

