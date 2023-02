Tesseramento Pd, sconcerto tra i sostenitori di Schlein

«Le notizie che ci arrivano, anche attraverso la stampa, di un tesseramento Pd abnorme e completamente scollegato alle realtà locali di alcuni comuni del casertano, provocano sconcerto e pongono la necessità di una profonda riflessione sullo stato dell'arte della sinistra nella nostra provincia così come evidenziato anche da tutti i candidati alla segreteria nazionale». Così in una nota il coordinamento casertano per Elly Schlein interviene sulla questione del tesseramento in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, dove l'ultimo giorno utile per tesserarsi (martedì 31 gennaio) si è registrato un numero elevatissimo di nuove tessere, passando così dalle oltre 1500 a quasi seimila, con un picco nella zona di Sessa Aurunca.

«È chiaro che a queste condizioni risulta compromesso - prosegue la nota del coordinamento casertano della Schlein - il regolare svolgimento del congresso costituente del nuovo Pd e, pertanto, è necessario che la commissione provinciale per il congresso respinga l'anagrafe demandando agli organi di garanzia nazionali ogni ulteriore decisione».