​Servizio Rai su Predappio, si dimette caporedattore del Tg3 Emilia Romagna

Sabato 4 Maggio 2019, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 17:29

Il capo redattore della, Antonio Farnè, ha rimesso il mandato di Responsabile della Tgr Emilia Romagna , dopo le polemiche scoppiate a seguito del servizio sulla manifestazione di nostalgici a Predappio, andato in onda il 28 aprile neIl‘edizione delle 19.30.Il direttore Alessandro Casarin ha accolto questa decisione e ha affidato l'Interim della Redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia, e che attualmente è Vice Direttrice Tgr con delega sulle redazioni Emilia Romagna e Sardegna oltre che responsabile delle Rubriche Tgr.Nei prossimi giorni l'Azienda avvierà le procedure per l'attivazione del Job Posting per individuare il nuovo Responsabile della Redazione Tgr Emilia Romagna . Antonio Farnè resta a disposizione del Direttore Alessandro Casarin per un nuovo incarico nell'ambito della Tgr.