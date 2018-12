Tifoso morto, il Campionato va avanti. Ma Giorgetti: ora linea dura

Campionato non si ferma per la morte del Gravina al sottosegretario Giorgetti e a Salvini, sono d'accordo nell'annunciare un'inversione di rotta: d Ilnon si ferma per la morte del tifoso morto investito prima di Inter-Napoli . Ma tutti, dal presidente della Fgcial sottosegretarioe a, sono d'accordo nell'annunciare un'inversione di rotta: d

«Sabato in Serie A si gioca, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a ciò che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente alla Lega di Serie A e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti», ha detto Gravina in diretta su Sky Sport.



«Il calcio e lo sport in generale - è intervenuto Giorgetti - non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Serve un segnale chiaro anche da parte del mondo sportivo: oltre a punizioni esemplari è necessaria un'inversione di rotta». Giorgetti chiede di «chiudere le curve» piuttosto che sospendere le partite con i problemi di evacuazione degli stadi, e di programmare a mezzogiorno e non la sera le partite a rischio.



«Non si può morire per andare a vedere una partita di pallone

A inizio anno - ha annunciato - convocherò sia le società di calcio sia i responsabili dei tifosi di tutta Italia delle serie A e B, perché il calcio torni ad essere un momento di divertimento e non di violenza. Vedremo di fare quello che non sono riusciti a fare altri».

Giovedì 27 Dicembre 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2018 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

'ora in poi linea dura contro violenza e razzismo fuori e dentro gli stadi.», commenta a caldo Salvini la notizia del decesso del tifoso interista morto dopo essere stato investito ieri negli scontri prima di Inter-Napoli a San Siro.