Tiramani (Lega): «Nessun attacco sessista, altera la sua immagina come la realtà politica»

Lunedì 3 Giugno 2019, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 20:30

«Attacco sessista? Ma per piacere. Anzi ho trattato il sindaco Forte semplicemente come un soggetto politico, non come una, persona di sesso femminile o maschile. È un sindaco che, così come nelle fotografie è ricorsa al photoshop per modificare la sua immagine, nello stesso modo attraverso la sua comunicazione e la propaganda del suo guru, esalta l'operato della sua amministrazione facendo passare per cose fatte, cose che in realtà non sono state compiute. Non'è un attacco alla persona, ma rientra nella dialettica politica tra soggetti di i gruppi opposti».LEGGI ANCHE: Nuovo attacco sessista a una donna che fa politica, nel mirino del leghista Tiramani la sindaca uscente Lo scrive in un post su Facebook Paolo Tiramani, deputato della Lega, replicando alle critiche nate per un suo post di ieri in cui si vedevano accostate due immagini della candidata di centrosinistra, la sindaca uscente di Vercelli Maura Forte, una truccata con la scritta «quello che ti vogliono far credere», l'altra, dimessa e grigia, con la scritta «la verità». Nel post c'era scritto: «La sinistra non appare mai per quello che è! Gratta gratta, scopri sempre una bugia. Non è questione di estetica. La sinistra ha le gambe corte. Mandiamola a casa anche a Vercelli!».