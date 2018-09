Toninelli di gaffe in gaffe, ancora ironia sul crollo del ponte: «Ho revocato la revoca al barbiere». Poi cambia post

Nuova gaffe del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, già al centro delle polemiche per la foto con sorriso dallo studio di Porta a Porta con il plastico del Ponte Morandi tra le mani. Stavolta ad accendere il dibattito dando il là ai commenti al vetriolo sul web è una foto che lo ritrae su Instagram al fianco dei suoi bambini con un nuovo taglio di capelli e il barbiere che fa capolino alle sue spalle. «Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere», aveva inizialmente scritto il ministro nella didascalia che accompagnava lo scatto - didascalia poi prontamente rimossa - con un riferimento ironico al tema delle concessioni autostradali diventato centrale dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.Le parole di Toninelli hanno incassato subito commenti di aperta critica da parte dei follower: «Meno male che ti diverti almeno Tu......scherza....scherza», aveva postato, tra gli altri, un utente. E così Toninelli ha provveduto a sostituire la didascalia della discordia: «Assieme ai miei piccoli - si legge ora - Un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio». Ma la rettifica non basta a placare le polemiche.