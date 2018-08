«Al mare per qualche giorno, ma rimango vigile». Polemica sul Toninelli. Fi: non rispetta Genova

Martedì 21 Agosto 2018, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 15:36

Una foto senza occhiali e con il berretto della guardia costiera, abbracciato alla moglie che indossa occhiali a specchio: così il ministro delle infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli annuncia su Instagram di essere in vacanza. «Qualche giorno di mare con la famiglia con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia», scrive il ministro nel testo che accompagna l'immagine. «Ma tutti gli eroi della guardia costiera, dai vertici fino all'ultimo dei suoi uomini, sono sempre con me. Anzi li tengo sempre in... testa», chiosa facendo riferimento al cappello. Ma questa foto sta provocando polemiche politiche. «Se Scajola fosse ministro del V governo Berlusconi e dopo la tragedia di Genova fosse ritratto a raccogliere conchiglie come Danilo Toninelli, il Parlamento riaprirebbe per dargli la sfiducia e i girotondi sarebbero lunghi dal ministero fino a Imperia», scrive su twitter Gianfranco Rotondi.Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato attacca: «Il ministro Danilo Toninelli ha deciso di partecipare agli italiani con una foto su Instagram di trovarsi a rilassarsi perqualche giorno di mare chissà dove. La sua coscienza evidentemente glielo permette, la nostra invece ribolle di indignazione. Forza Italia aveva chiesto che il ministro venisse già questa settimana in Parlamento per riferire sul disastro del ponte Morandi, ma Toninelli aveva fatto sapere di aver bisogno di tempo per raccogliere più informazioni e ha fissato al 27 agosto. Forse, vista la scenografia della foto su Instagram, il tempo gli occorreva per raccogliere conchiglie».«Siamo davanti - sottolinea Mulè - a un oltraggio delle vittime e della verità. Il ministro Toninelli invece di stare spaparanzato al mare rimuova immediatamente come gli chiediamo da due giorni i componenti della commissione da lui nominati in aperto conflitto di interessi: chiediamo scusa noi per lui agli italiani. In quella foto non c'è l'Italia, ma un politico ridicolo che non si rende neppure conto di quanto sia inopportuno andarsene in giro e abbandonare la nave del suo Paese. Risalga a bordo, cazzo«, gli direbbe il suo compagno di partito De Falco. Ecco, lo faccia Toninelli e si vergogni».