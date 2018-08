Scontro Toninelli-Tajani sulla Tav: «Si metta l'anima in pace, la mangiatoia è finita»

«Mi sporco le mani da quando sono nato. Uso con i soldi pubblici del Ministero dei trasporti la stessa attenzione che usavano i miei genitori per gestire le poche risorse familiari. Antonio Tajani e tutti gli altri che blaterano su Tav, si mettano l'anima in pace. La mangiatoia è finita!». Lo scrive il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli su Twitter.



Proprio oggi Tajani ha dichiarato: «Questo è un governo contro natura e lavoriamo per la nascita di un governo di centrodestra». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia,Antonio Tajani, intervenendo a Frosinone a un appuntamento del partito per illustrare le priorità degli azzurri. Per il centro - sud «C'è mancanza di soluzione e di impegno del governo - ha aggiunto - , non possiamo permettere di avere infrastrutture sovraccariche di veicoli su gomma. Siamo per la Tav». Poi ha attaccato per la situazione delle zone colpite dal terremoto: «Questo governo, come quello di Renzi- ha proseguito - non ha portato risultati nelle zone devastate dal sisma».

Giovedì 9 Agosto 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 18:44

