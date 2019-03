Il ministro Toninelli a Tg2 Motori sponsorizza l'auto elettrica, poi la giornalista fa una scoperta

Domenica 17 Marzo 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 20:14

Un'intervista al volante, ma che rischia di diventare un boomerang per il. Intervistato da Maria Leitner per la rubrica, Toninelli ribadisce l'importanza dell'auto elettrica e promette: «Quando me ne andrò dal ministero, voglio che l'Italia sia invasa di colonnine per la ricarica delle vetture elettriche».Quasi alla fine dell'intervista, come si vede del, la, che nel frattempo aveva ammesso di non poter guidare la vettura ad impatto zero del ministero appena arrivata «perchè ha il cambio automatico e io non ho mai guidato con quel tipo di cambio»,: «Abbiamo appena comprato unaso che non rimedierò mai a questo gravissimo errore. Però è una vettura euro 6 che rispetta tutti i limiti», risponde decisamente imbarazzato. Certo, peccato però che il ministro dovrebbe dare il buon esempio. E magari anche la sua famiglia...E lei che auto ha chiede poi la giornalista? «Una vecchia Golf del 2007, ma funziona a Gpl e ho appena cambiato la bombola per cui è in perfetta regola. Se vuole le faccio vedere anche la certificazione...». Insomma, evviva l'auto elettrica. Ma quelle degli altri...