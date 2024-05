Toti arrestato, Salvini: «Dimettersi per lui sarebbe una resa». Gasparri: «Tempistica indagine sospetta»

A un mese dalle elezioni europee, un terremoto giudiziario sconvolge la Liguria: il governatore Toti finisce ai domiciliari per corruzione, in un caso con 25 indagati e 10 destinatari di misure cautelari. Tra loro il capo di gabinetto di Cozzani, accusato d'aver agevolato un clan mafioso. Pur di «ottenere la rielezione» è stata «svenduta la propria funzione in cambio di finanziamenti», afferma la gip Faggioni in merito a Toti. Il governatore dovrebbe dimettersi, secondo la Schlein. Nordio solleva «perplessità sulla misura, rispetto al tempo in cui è stato commesso il reato ed è iniziata l'indagine».