Toti, vaccino: «Lo ha rifiutato il 15% dei sanitari in Liguria. Obbligo morale va introdotto legalmente»

«Intorno al 15% del personale sanitario in Liguria ha rifiutato il vaccino, non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili». Lo sostiene il presidente della Liguria Giovanni Toti, ospite a Radio Capital, motivando così la possibile introduzione di una legge regionale sull'obbligatorietà del vaccino anti Covid per i sanitari.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA AstraZeneca, vertice d’emergenza dell'Ema: «Ma per... L'INTERVISTA Prof morto a Biella dopo il vaccino Astrazeneca, la moglie:... L'EPIDEMIA Cts, Miozzo lascia il ruolo di coordinatore. Affiancherà il...

«O uno se fa certi ruoli è obbligato a vaccinarsi per proteggere gli altri che vengono in contatto con lui, oppure ci sia la possibilità di non utilizzarli in determinati ruoli senza che questo faccia scattare una discriminazione sul posto di lavoro», aggiunge.

Nuove Faq: fidanzati, seconde case (si può andare), sport, autodichiarazione, bar, “residenza” e “domicilio”

La variante inglese è più contagiosa e letale. Gli studiosi: «Risulta più mortale del 64%»

«Obbligo morale»

«Credo che il vaccino sia un obbligo morale che debba essere introdotto legalmente. Non abbiamo un vaccino omologato per i ragazzi sotto i diciotto anni. Se in una classe scolastica ci fosse un insegnante no-vax, sarebbe un trattamento giusto che nella classe accanto ci fosse un insegnante vaccinato e nell'altra no?». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio Capital.

"Un sanitario che non si vaccina, oramai che è provata con ragionevole sicurezza, la capacità dei vaccini di impedire anche la trasmissione, non può continuare a lavorare. Io chiedo che il Presidente Draghi faccia un decreto."@RobertoBurioni a #CTCF pic.twitter.com/dxA5wzpAc2 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 14, 2021

Ultimo aggiornamento: 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA