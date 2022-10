Totoministri, Risiko Salute: Berlusconi spinge per Ronzulli, ma FdI punta a un tecnico: ecco i nomi

C’è una casella, nel complicatissimo Risiko del nuovo governo a guida Giorgia Meloni, più complessa delle altre. E non è solo il Viminale, dove Matteo Salvini continua a puntare nonostante la contrarietà di Fratelli d’Italia. Ad rendere complessa la trattativa è anche chi dovrà andare alla Salute al posto di Roberto Speranza. Silvio Berlusconi ha indicato la sua fedelissima Licia Ronzulli. Ma su di lei è caduto - secondo quanto filtra da ambienti di FdI - il veto della premier in pectore.

Totoministri oggi, idea Bernabè per l'Ambiente. L’ex Eni potrebbe sostituire Cingolani

Ronzulli, è il ragionamento che si fa nell’entourage di Meloni, non avrebbe le competenze e lo standing necessari. Non risponderebbe dunque all’identikit di «candidati di alto profilo» e di «indiscussa competenza», tratteggiato dalla leader di FdI per formare la squadra dei suoi ministri.



LE ALTERNATIVE

Ecco, perciò, che nonostante le resistenze di Berlusconi, si fanno avanti nomi alternativi. Il primo è quello di Guido Bertolaso, uomo di fiducia da sempre del Cavaliere (con lui affrontò l’emergenza terremoto a L’Aquila) e medico, oltre che grande esperto di Protezione civile. E la pandemia ha insegnato che Salute e Protezione civile lavorano gomito a gomito durante l’emergenza. Dunque la scelta di Bertolaso, in caso di una probabile recrudescenza delle infezioni da Covid, potrebbe risultare vincente. Altra opzione, sempre pescando tra i favoriti di Arcore, sarebbe il suo medico personale Berlusconi, Alberto Zangrillo. Ma il diretto interessato avrebbe declinato la proposta.



L’EPILOGO

Se la scelta di Meloni non cadrà su queste candidature alternative, nelle ultime ore si è fatto forte il nome del medico Rocco Bellantone: preside della facoltà di Medicina e direttore del Centro Dipartimentale di Chirurgia Endocrina e dell’Obesità del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.



LA CONSOLAZIONE

Per Ronzulli, come compensazione o consolazione, ci potrebbe essere il posto di ministra della Famiglia e quello di capo delegazione di Forza Italia al governo. Ma anche qui sono dolori. Sulla Famiglia, che Salvini vorrebbe chiamare “dicastero alla natalità”, ha messo gli occhi la Lega con Alessandra Locatelli (assessore a Milano con lo stesso incarico) e Simona Baldassarre. Ma c’è in corsa anche Lavinia Mennuni di FdI che ha sconfitto nel collegio di Roma centro Emma Bonino e Carlo Calenda. E per il ruolo di capo delegazione di FI nel governo c’è anche la capogruppo uscente del senato, Anna Maria Bernini.