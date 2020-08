Trasporto pubblico e Covid, accordo in conferenza unificata: «Mezzi pieni non oltre l'80%»

Trasporti pubblici pieni all'80% massimo, il 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti per il contenimento anti-Covid. Questo il contenuto delle Linee guida del trasporto pubblico approvate dalla Conferenza unificata. «A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti». Lo annuncia una nota del Mit.

Ultimo aggiornamento: 21:05

