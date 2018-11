Renzi: «Travaglio condannato per la seconda volta, dovrà pagare 50mila euro»

Venerdì 16 Novembre 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 18:54

«Nella seconda causacontro, il direttore del Fatto Quotidiano è stato nuovamente condannato, stavolta per un intervento televisivo. Travaglio condannato due volte nel giro di un mese, insomma: dovrà pagare altri 50.000 euro». Lo scrivesu Facebook.LEGGI ANCHE«Sono ovviamente contento per mio padre, ben difeso dall'avvocato Luca Mirco. Ma soprattutto vorrei condividere con voi un pensiero: bisogna sopportare le ingiustizie, le falsità, le diffamazioni. Perché la verità prima o poi arriva. Il tempo è galantuomo. Ci sono dei giudici in Italia, bisogna solo saper aspettare. E verrà presto il tempo in cui la serietà tornerà di moda. Ci hanno rovesciato un mare di fango addosso. Nessun risarcimento ci ridarà ciò che abbiamo sofferto - conclude Renzi - ma la verità è più forte delle menzogne. Adesso sono solo curioso di vedere come i tg daranno la notizia».