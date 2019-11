Trenta: «Non lascio la casa da ministra in centro a Roma. L’appartamento grande mi serve». Di Maio: inaccettabile

Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa, parla delle polemiche per il suo appartamento nel cuore di Roma: «Sono molto arrabbiata. Questa storia mi porterà dei danni. È evidente che ormai sono sotto attacco. È tutto regolare», dice. «Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?». Così l'ex ministra Trenta torna sul tema in un'intervista al Corriere della Sera.

Elisabetta Trenta, casa di servizio dell'ex ministro al marito. Di Maio: «La lasci subito»

L'ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta spiega che aveva tre mesi per lasciare l'alloggio, ma nel frattempo suo marito ne ha fatto richiesta e gli è stato assegnato. Dice che quando è diventata ministra, suo «marito è stato demansionato. Ora ha di nuovo i requisiti. E comunque noi prima facevamo una vita completamente diversa» e «anche adesso continuo ad avere una vita diversa», «è una vita di relazioni, di incontri».

Poi aggiunge: «Non credo proprio che si tratti di un privilegio perché io l'appartamento lo pago e lo pago pure abbastanza». E pensa di essere sotto attacco: «Due giorni fa è stato pubblicato un documento riservato con il mio test attitudinale per l'Aise, l'agenzia dei servizi segreti. Poi è saltata fuori la storia della casa», «è un attacco al presidente Conte? All'Aise, al Movimento? Alla Link Campus, dove sono tornata a lavorare?».

L'ex ministra aggiunge, infine, di aver sentito Di Maio, che le ha chiesto di lasciare la casa: «Gli ho spiegato che tutto è stato fatto correttamente», «quando l'incarico di mio marito sarà terminato lasceremo la casa come dicono le regole». Resterà nel M5S? «Ho chiesto di essere una dei 12 facilitatori. Ci rimarrò di sicuro», conclude.



DI MAIO:

INACCETTABILE EX MINISTRA TRENTA MANTENGA CASA

Luigi Di Maio su Rtl, rispondendo alla domanda sulla decisione di Elisabetta Trenta di mantenere l'abitazione al centro di Roma assegnatale quando era ministro della Difesa. «Questa cosa dal mio punto di vista non è accettabile, ha smesso di fare la ministra due mesi fa, ha avuto il tempo per lasciare la casa, è bene che ora la lasci e se il marito in quanto militare ha diritto ad un alloggio può fare domanda e lo otterrà. Questa cosa fa arrabbiare i cittadini e anche noi perché siamo quelli che si tagliano gli stipendi». Lo ha ribadito il ministro degli Esterisu Rtl, rispondendo alla domanda sulla decisione didi mantenere l'abitazione al centro diassegnatale quando era ministro della Difesa.

