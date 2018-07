Tria in Commissione Bilancio: «Obiettivo crescita, ma nessuna manovra correttiva»

«Il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio» che prevede la «continuazione della riduzione del rapporto debito Pil».



Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato. «Inoltre continueremo a muoverci in una direzione per cui non vi sarà peggioramento del saldo strutturale».







«Non è intenzione» del governo «adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno» così come si eviteranno «misure che possano peggiorare i saldi». E spiega che è «ancora possibile chiudere il 2018 con l'indebitamento programmato e confermato dal Def. Siamo fiduciosi che i dati 2018 saranno in linea con questo obiettivo. Dalle prime interlocuzioni, la commissione Ue è orientata ad aspettare dati a consuntivo

. E poi aggiunge:

aranno istituite tre task force, una in materia di welfare, una di fisco e una in materia di investimenti pubblici.



L'ipotesi di una patrimoniale «non è in discussione nel governo e non sono personalmente favorevole». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo alle domande di deputati e senatori nel corso dell'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato.

«L'andamento della finanza pubblica è sostanzialmente in linea se non migliore delle proiezioni, i dati del fabbisogno e l'andamento delle entrate suggeriscono che il trend positivo possa continuare nel secondo trimestre» ma l'andamento «della seconda metà dell'anno dipenderà anche dal mantenimento di una buona crescita dell'attività economica e dell'occupazione e anche dal livello dei rendimenti dei titoli di Stato che saranno in emissione».



La task force sul fisco studierà «i profili di gettito e distributivi connessi alle ipotesi di riforma in direzione della flat tax, in un quadro coerente di politica fiscale». «Ricordo che la semplificazione del sistema e la progressiva riduzione delle tasse programmata in linea con un andamento coerente con la spesa pubblica sono da tempo considerate parte essenziale della creazione di un ambiente pro-crescita e in coerenza con le raccomandazioni più volte espresse dalla commissione Ue e Ocse».

