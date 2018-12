Tribunali in affanno: «Se ne occupi il Csm»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Dicembre 2018, 12:00

Edifici bisognosi di manutenzione e ristrutturazione, computer e sistemi informatici da rivedere, servizi carenti: in tutt'Italia, chi più chi meno, quasi tutte le sedi giudiziarie hanno bisogno di interventi. E, per la prima volta nella storia del Csm, al plenum dell'organismo di autogoverno della magistratura, riunito mercoledì scorso, è stata chiesta l'istituzione di una commissione di studio per realizzare uno screening sui bisogni soprattutto strutturali e organizzativi nei 140 tribunali italiani. A nome dei cinque consiglieri iscritti alla componente di Magistratura indipendente, la richiesta è stata presentata da Antonio Lepre, presidente della quarta commissione del Csm.