Truffa della cassa integrazione, contro il boom di frodi arriva la task force dell'Inps

Le frodi sugli ammortizzatori sociali sono aumentate durante il lockdown. Napoli e la Campania vantano il poco invidiabile primato delle truffe finalizzate ad ottenere con mezzi illeciti il beneficio della Cig. E per tentare di sradicare il fenomeno che comunque investe tutta l'Italia, sia pure con un'incidenza minore o maggiore nei diversi territori, l'Inps ha deciso di istituire un organismo il cui compito è proprio quello di prevenire le truffe. «La direzione centrale Antifrode dell'Inps - fanno sapere dall'Istituto - si occupa a 360 gradi da quest'anno di prevenirle e contrastarle». Gli ammortizzatori sociali per Covid hanno mutato radicalmente la natura delle truffe perpetrate ai danni dell'Istituto. «Il caso delle aziende fittizie o con finte assunzioni di familiari e affini solo per percepire la cassa integrazione - spiegano proprio dalla direzione Antifrode - era, prima del Covid, una frode poco diffusa. Più frequente, anche se una quantificazione è impossibile, era il fenomeno contrario, ovvero quello delle imprese che richiedevano la cassa integrazione anche per dipendenti che, in realtà, continuavano a lavorare in azienda. Quest'ultimo fenomeno è molto più difficile da contrastare».

Al di là dei metodi utilizzati per realizzare le frodi, per l'Inps emerge un dato più generale. «I tentativi di frode sono sicuramente aumentati durante il periodo emergenziale. Questo è dovuto, probabilmente, alla semplificazione dei requisiti richiesti alle aziende ed ai lavoratori per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Basti pensare che, relativamente al fenomeno delle aziende fittizie, l'Istituto ha intercettato, nel corso di questi tre mesi, più aziende create ad hoc di quante ne abbia individuate in tutto il 2019. La Campania è la regione in cui il fenomeno è numericamente più consistente e, tra i capoluoghi della Campania, Napoli è nettamente al primo posto». I 348 casi di aziende fittizie identificati a Napoli rappresentano un esempio significativo di quanto il fenomeno sia diffuso nel capoluogo campano. E le ispezioni ancora in corso lasciano presagire che molti altri casi emergeranno nei prossimi mesi.



Il sistema di ammortizzatori sociali introdotto dal governo con il decreto Cura Italia ha dovuto necessariamente puntare sulla semplificazione dei controlli preventivi, nel tentativo di rispondere in breve tempo alle esigenze di oltre 8 milioni di lavoratori, colpiti dal blocco improvviso di tante attività. E dalla semplificazione dei controlli è scaturita, dunque, la proliferazione delle frodi per accedere agli ammortizzatori sociali. «Per individuarle - fanno sapere dall'Inps - abbiamo un sistema di controlli incrociati tra i vari database. Effettuiamo una prima scrematura delle istanze sospette dopodiché le inviamo alle sedi territoriali che, a loro volta, realizzano ulteriori controlli. Da questi ultimi vengono fuori, poi, i casi di frode. Le ispezioni sono molto rigorose perché non vogliamo rischiare di creare quelli che definiamo falsi positivi, ovvero quei casi di presunte irregolarità che poi non si rivelano tali». E le frodi, secondo l'Inps, hanno anche un'altra origine. «L'Istituto ha erogato, nel corso del 2019, prestazioni per un importo complessivo di circa 330 miliardi di euro. Il bilancio Inps è secondo, per dimensioni, solo a quello dello Stato. È inevitabile che si concentrino sull'Istituto molti tentativi di frode da parte di soggetti che fanno della truffa ai danni della Pubblica amministrazione la loro mission. Anche per questo motivo, a partire dal 2020, Inps ha istituito una specifica direzione centrale che si occupa a 360 gradi della prevenzione e del contrasto alle frodi». Le prestazioni erogate quest'anno si avviano, peraltro, a superare nettamente quelle del 2019. E perciò è lecito attendersi un conseguente incremento delle truffe. Sul fronte delle aziende che hanno inoltrato, invece, istanze assolutamente legittime e attendono ancora l'erogazione degli ammortizzatori per il periodo di marzo e aprile, non si è ancora spenta l'eco delle violente polemiche dei giorni scorsi.

«La cassa integrazione - ha sottolineato ieri il presidente di Confindustria Bonomi - è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane. Ci sono gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno della liquidità. Le misure economiche italiane si sono rivelate più problematiche di quelle europee». L'allungamento di 4 settimane della Cig, invece, riscuote i consensi dei sindacati anche per un aspetto poco evidenziato finora. «Nel decreto sulle 4 settimane - spiega il segretario generale della Uil Campania Giovanni Sgambati - sono stati introdotti dei correttivi che permettono di accedere agli ammortizzatori ad alcune categorie, come ad esempio i tassisti, che inizialmente avevano inoltrato la domanda per la Cig in deroga e invece dovranno effettuarla per il Fondo di integrazione salariale. Auspichiamo anche la proroga degli ammortizzatori e del divieto dei licenziamenti fino al 31 dicembre». Dai sindacati arrivano anche sollecitazioni per un rafforzamento della pianta organica dell'Inps.

