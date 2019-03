Stop alle truffe sul reddito di cittadinanza, a Napoli c'è la task force della Finanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 2 Marzo 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2019 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le grandi manovre sono già iniziate. Al gran desco del reddito di cittadinanza c'è chi vuole sedersi a capotavola, ed è pronto a fare di tutto per riuscirci. Anche a costo di truccare le carte. Il boccone è ghiotto, e a testimoniarlo non sono soltanto le file di questi giorni davanti ai Caf - che pure plasticamente descrivono l'assalto ad un'opportunità prevista per legge - ma anche una improvvisa fioritura di agenzie che offrono corsi di formazione fantasma.Per questo, ma anche per una serie di altri convincenti motivi, la Guardia di Finanza ha già creato un gruppo di osservazione investigativa che entrerà in azione da aprile per dragare i fondali di un abisso annunciato: quello delle truffe. Fatta la legge trovato l'inganno, recita l'antico detto. E a Napoli i segnali di fumo nerissimo ci sono già. Ecco perché il comando provinciale delle fiamme gialle ha già innalzato le sue antenne: e a breve inizieranno verifiche e controlli.