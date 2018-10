Fraccaro (M5S): «Tunnel del Brennero, lavori da fermare: benefici insufficienti»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fermare i lavori per ildel». A chiederlo è il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardoa Bolzano. «I lavori si devono bloccare perché i costi dell'opera sono superiori ai benefici, quindi per il Movimento 5 stelle si deve puntare sulla mobilità sostenibile», ha spiegato.LEGGI ANCHE«Stiamo lavorando perché i soldi che paghiamo con le nostre tasse per la mobilità non vadano per scavare un tunnel ma per migliorare la mobilità attraverso un investimento sulla rotaia e sul trasporto pubblico gratuito», ha aggiunto.Il tunnel del Brennero è quello al centro della recente gaffe del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli , il quale, scambiandolo evidentemente con il valico del Brennero, ne ha parlato come se fosse già stato costruito dicendo che ogni giorno viene percorso da una gran quantità di tir.LEGGI ANCHE