Turismo, da oggi il bando per accedere ai sostegni a favore di guide ed accompagnatori

Il Ministero del Turismo, guidato dalla Sen. Daniela Santanchè, ha pubblicato oggi le modalità applicative per accedere ai sostegni a favore di guide ed accompagnatori turistici. Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di settemilacinquecento euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni di euro. L’Avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di Partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicate. Le informazioni complete sono reperibili sul sito del Ministero. https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-contributi-alle-guide-turisiche-e-accompagnatori-turistici/