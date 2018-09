La tutela del diritto d'autore e la libertà

Martedì 11 Settembre 2018, 08:00

La montante marea sovrano-populista in tutta Europa la considera una battaglia di retroguardia se non addirittura un attacco alla libertà e alla dilagante democrazia digitale. Non per caso, all’inizio dello scorso luglio, allorché l’europarlamento bocciò la direttiva sul copyright, Cinque Stelle e Lega manifestarono grande soddisfazione. Era stata affossata quella che Luigi Di Maio definì «direttiva-bavaglio», e Matteo Salvini scolpì uno dei suoi tweet più perentori: «Bavaglio alla rete e a Facebook respinto a Strasburgo anche grazie al no della Lega: non ci fermeranno». Le forze in teoria più avverse agli effetti nefasti della globalizzazione cadevano così in una delle più stridenti contraddizioni di questi tempi cupi e confusi.In luglio l’assemblea si spaccò secondo imprevedibili linee di faglia, nel senso che l’opposizione risultò trasversale anche all’interno di gruppi come quello dei socialdemocratici. A rendere più drammatico il dibattito arrivarono rivelazioni su minacce, perfino di morte, ricevute da alcuni parlamentari, e soprattutto sull’inesausto lavorio portato avanti dai giganti del web: un’interferenza – denunciarono gli editori – condotta con assoluta spregiudicatezza soprattutto mediante la diffusione di fake news apocalittiche onde agitare lo spettro della fine della libertà di espressione e d’informazione, che sarebbe stata perseguita dalla direttiva all’unico scopo di assegnare a pochi soggetti la decisione su che cosa, come e quando pubblicare nel web.È abbastanza per creare sconcerto e seminare dubbi e paure tra cittadini e utenti quanto meno frastornati. Domani, però, la direttiva torna davanti all’europarlamento in seduta plenaria a Strasburgo. Non, si badi, per essere varata immediatamente con efficacia legislativa, ma semplicemente per marcare l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione UE, anche allo scopo di non dover ricominciare tutto da capo quando, a fine maggio 2019, sarà eletto il nuovo parlamento europeo, dove probabilmente il percorso si presenterà perfino più accidentato di oggi stante la prevedibile avanzata dei partiti anti-UE. È dunque il caso di valutare con maggiore serenità i profili di una questione intorno alla quale si è sempre scatenata un’enorme cagnara, cioè il rumore di fondo ideale affinché, in nome dei sacri principii della libertà, il Far West rimanga tale e gli enormi profitti dei colossi del web (già oggetto di poco gradite attenzioni da parti dell’Europa) non vengano intaccati.Sulla materia ci si regola al momento in base a norme che risalgono al 2001, cioè a un’epoca in cui la rete e i social non avevano ancora la pervasiva influenza che oggi esercitano nel mondo. Esiste quindi l’esigenza di armonizzare a scala europea le regole di ciascun paese disciplinando la diffusione dei materiali on line, tutelando così il lavoro e i diritti d’autore di molte categorie – dai giornalisti agli scrittori, dai registi ai musicisti, dagli artisti agli studiosi accademici – che li hanno prodotti. È ciò che la direttiva vorrebbe garantire senza per questo stabilire un limite alla circolazione delle idee, tanto è vero che fin da principio ha avuto la sensibilità di prevedere eccezioni per i settori dell’istruzione, della ricerca scientifica e della conservazione del patrimonio culturale, e di escludere da ogni restrizione piattaforme no profit come Wikipedia. L’Europa ha puntato (con gli articoli 11 e 13, i più contestati) sull’obbligo di un riconoscimento economico dei contenuti diffusi dalle varie piattaforme e sul varo di un “filtro” capace d’impedire lo sfruttamento indiscriminato di materiali protetti dal diritto d’autore. Ed è abbastanza evidente che questo impianto della direttiva non è pensato a detrimento degli utenti finali, ma cerca di mettere ordine nel rapporto tra le varie piattaforme digitali e gli editori.Se la si guarda sotto questa luce, la direttiva appare per quello che semplicemente è: uno strumento per garantire la qualità e l’originalità di opere dell’ingegno, non certo una forma di “censura” in nome del profitto di qualcuno. Anche perché, ripeto, le ragioni dei detrattori finiscono, magari inconsapevolmente, per essere ispirate proprio alla necessità di continuare a far sì che pochi “soliti noti” continuino a realizzare sesquipedali ricavi grazie a materiali che non hanno elaborato, e che si limitano invece a “rubare”. Bisogna, insomma, trovare il modo di garantire gli autori anche in un’epoca in cui non più la carta stampata e nemmeno la radio o la tv, bensì internet è diventata il principale mercato per la distribuzione di contenuti protetti dal copyright. Si tratta di un problema enorme. Differirne la soluzione equivarrebbe a mortificare il lavoro creativo: e la UE si è giustamente posta anche la questione del rischio mortale che sta correndo la creatività europea in generale. Non vi pare, questo, un solido argomento anti-globalizzazione?Vista dalla redazione di un quotidiano, poi, la questione appare di solare, immediata intellegibilità. Non si tratta, cioè, di negare l’accesso gratuito all’informazione, ma piuttosto di difendere investimenti, posti di lavoro, standard di qualità accettabili del lavoro giornalistico e dei contenuti originali: tutte cose che hanno ovviamente i loro costi. Si fa tutto questo gran parlare di fake news e di post-verità, e poi si transige su parametri così elementari, quasi che non esistessero differenze tra l’autorevolezza del “New York Times” e quella di un oscuro blog che dal bel mezzo del nulla, magari in una prateria del Midwest, veicola tutto quel che può, bufale comprese, contribuendo così alla disinformazione generale. Che, come da tempo ci insegnano le cronache, è uno dei rischi più seri che il nostro mondo sta correndo.maildurante@gmail.com