Eletto solo da poche ore il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa ed è già protagonista di più di 11mila tweet con hashtag Mussolini.

Il perchè è spiegato dal video che sta girando in rete che riprende l'interno della casa del presidente: una maison elegante e piena di cimeli e foto, ma quello che sta sconvolgendo il web è la statua in bronzo di Benito Mussolini, che si erge in posizione supereroe sulla scrivania di La Russa: «c'è anche un simbolo comunista, però gliel'ho messo sotto i piedi» commenta soffocando una risata.

Statue su Mussolini, immagini del Ventennio, foto del colonialismo fascista, camicie nere.



Da domani Ignazio Benito La Russa sarà presidente del Senato, la seconda carica più importante. E a proclamarlo sarà Liliana Segre, che del fascismo fu vittima.



Vergogna, Giorgia Meloni pic.twitter.com/YYRIBtndf4 — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) October 12, 2022

Tantissimi i tweet che fanno riferimento alla statua. Alcuni ricordano che il presidente si definisce “erede di Mussolini”. Si pronuncia sul tema anche Alessandro Zan: «Non ci può essere spazio ai vertici delle istituzioni democratiche per chi dorme insieme ai busti di Mussolini».

Non ci può essere spazio ai vertici delle istituzioni democratiche per chi dorme insieme ai busti di Mussolini. — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) October 12, 2022

In tendenza anche “fascisti” e “Giacomo Matteotti” oltre all'hashtag povera Italia. Per non parlare poi di “Berlusca”: piene le home di Twitter con i video del “vaffa” a La Russa.